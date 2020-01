Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca Gabriela Firea urmeaza sa fie candidatul PSD la Primaria Capitalei.



"Doamna Gabriela Firea deja si-a exprimat si public si, tot in Comitetul Executiv, primii care isi arata intentia sa candideze sunt cei care sunt in acest moment in functii, atat la consilii judetene, cat si la primarii.

Urmeaza sa fie facute anumite sondaje in judete, daca sunt solicitate sau in cazul in care conducerea centrala considera ca este nevoie, iar categoric doamna Gabriela Firea va fi candidatul si eu o s-o sustin din orice pozitie, fie de simplu membru PSD, fie de presedinte, fie de presedinte la Camera sau presedinte la Buzau", a spus Ciolacu la Antena 3. potrivit a1.ro.