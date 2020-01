Cosmin Marinescu, consilierul prezidential pentru probleme de politici economice si sociale, a criticat intr-un interviu acordat Hotnews.ro, politicile PSD, initiate de Liviu Dragnea, Darius Valcov si Cristian Socol.

Potrivit acestuia, politicile economice ale social-democratilor au urmarit mai degraba obiective politice, decat obiective de dezvoltare sociao-economica durabila.

"Politicile economice ale PSD au urmarit mai degraba obiective politice, care sa se traduca in voturi pentru PSD, decat obiective de dezvoltare socio-economica durabila. (...) In absenta oricaror reforme structurale, cresterile de salarii si pensii s-au dus in inflatie si importuri. Astfel, scaderea puterii de cumparare a banilor a afectat tocmai persoanele ale caror venituri au crescut mai lent. Iar aceste evolutii mai degraba submineaza decat sa consolideze coeziunea sociala", a afirmat Marinescu.

Acesta sustine ca folosirea fondurilor europene in economia romaneasca sunt o necesitate.

"Sa ne amintim experimentele esuate marca PSD – fonduri suverane sau parteneriate iluzorii de tip public-privat. Romania nu isi poate permite sa nu valorifice fondurile europene. Ar fi un malpraxis financiar la adresa intereselor noastre de dezvoltare (...) Pana in prezent, PSD a facut aproape o religie din celebrul PNDL, program prin care s-au alocat, adesea discretionar si pe criterii politice, zeci de miliarde de lei din bugetul national, cu rezultate inca discutabile. Foarte multe din aceste proiecte puteau fi realizate pe fonduri europene, care ar fi incurajat si calitatea guvernantei in administratia locala", afirma Cosmin Marinescu, citat deDigi24.

De asemenea, Marinescu afirma ca "deficitul bugetar trebuie bine tinut in frau in anul 2020, pentru ca 2021 si 2022 sa nu fie ani ratati, ca potential de investitii si dezvoltare pentru Romania".