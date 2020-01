Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a deranjat "baietii destepti" din zona ministerului care au relansat in spatiul public atacuri la adresa sa privind presupusa sa colaborare cu Securitatea.

Acesta sustine ca pliantele aparute in spatiul public pe aceast subiect sunt false.

"Observ ca in aceste zile este o efervescenta crescuta a atacurilor la adresa mea, deranjand probabil prea tare lumea ,,baietilor destepti" din zona Ministerului Afacerilor Interne. Sa nu uitam ca MAI are un buget total de aproximativ 4 miliarde de euro si un ministru nou, venit din provincie, fara sa stie hatisurile si conexiunile tridimensionale din aceasta zona, deranjeaza foarte multe persoane. Revenim la ultimul atac, cel cu securitatea, o ciorba reincalzita cu fluturasii imprastiati in campania electorala din anul 2000 impotriva unor candidati incomozi. Pe acest subiect SRI a dat la vremea respectiva un comunicat precum ca pliantele respective sunt false (in 4 iunie 2000)", a scris Marcel Vela, pe Facebook.