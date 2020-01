Ministrul Finanatelor, Florin Citu, a declarat, joi, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca va propune ca informatizarea ANAF si a ministerului sa fie introduse in CSAT, ca probleme de siguranta nationala.

Citu a afirmat ca informatizarea ANAF este una dintre prioritatile sale in 2020.

De asemenea, el a anuntat ca proiectul va fi implementat in urmatoarele 10 luni.

"Informatizarea ANAF este una dintre prioritatile mele in 2020. Astazi am fost la o prezentare a unui proiect de informatizare a ANAF, proiectul se cheama SAF-T. Este un proiect de standardizare a fisierelor care circula intre ANAF si contribuabil. Este un sistem care este folosit in doar cateva tari din Europa, dar acolo unde a fost introdus, a redus deficitul de incasare a TVA cu cel putin 10%.

Este un proiect pe care il implementam in urmatoarele 10 luni. Este un proiect finantat din fonduri europene si va incepe licitatia. In urmatoarele 10 luni va fi implementat.

Propunerea mea va fi ca informatizarea ANAF si a Ministerului Finantelor Publice sa fie trecuta in CSAT ca problema de siguranta nationala ca sa putem sa demaram toata procedura mult mai rapid. Altfel, vom fi in aceeasi situatie si peste un an, si peste doi, si peste trei.

Daca las ceva in urma, trebuie sa fie informatizarea ANAF si a Ministerului Finantelor Publice”, a afirmat Florin Citu, potrivit b1.ro.