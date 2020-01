Gabriela Firea a anuntat oficial ca urmeaza sa candideze pentru un nou mandat la Primaria generala a Capitalei.



"Candidez pentru un nou mandat la primaria generala a Capitalei. Consider ca mi-am facut treaba. Doar copiii imi spun sa nu mai candidez, pentru ca imi spun ca este oboseala foarte mare, atacuri dure pe care nu le merit. Dar nu cred ca este normal sa abandonam, nici eu, nici sotul meu. Suntem luptatori! Sunt pregatita de lupta.

Nu vanez locul nimanui, consider ca fiecare are propriul sau drum in viata si nu, nu voi candida impotriva lui Marcel Ciolacu. Dimpotriva, daca voi fi solicitata voi sustine o anumita echipa. De ce nu, poate chiar aceasta interimara. Decizia este luata pentru ca vreau sa ma concentrez 100% pe activitatea la Primaria Capitalei, pe proiectele pe care le-am inceput si vreau sa le finalizez. Campania va fi foarte grea. Stiu de pe acum", a spus Firea la Romania TV, potrivit adevarul.ro.