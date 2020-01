Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este de parere ca PSD-ul este precum zona de la Cernobil si "cand ajungi in zona de radiatie a PSD vei fi cu siguranta transformat intr-un mutant".



"PSD este un loc. Un loc. Am vazut un serial foarte bun, acum, se numeste Cernobil. Remarcabil, ca acuratete stiintifica, incercare de reconstituire cat mai exacta a ceea ce s-a intamplat acolo, si din punct de vedere stiintific, politic, uman, ce a fost... Prin urmare, va spun ca PSD este un Cernobil al politicii romanesti.

Cand ajunge un om in zona de radiatie a PSD, care poate sa fie chiar si in afara PSD, in apropierea lui, chiar in partid - vezi aliatii de decenii ai PSD, ca a tot avut tovarasi de drum, cum are si azi -, cand ajungi in zona de radiatie a PSD vei fi cu siguranta transformat. Acolo e un cofraj radioactiv, care te transforma intr-un mutant", a spus PSD la Digi24, potrivit stiripesurse.ro.