Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca anul 2020 va fi anul bataliei pentru drepturile fiecarui roman.



"Am traversat un an in care am tinut piept celor mai puternice atacuri la adresa social-democratiei. Unii au vrut sa disparem si au intretinut pentru asta un permanent razboi in societate. Nu le-a iesit!

PSD se va intoarce in 2020 mai puternic, mai determinat si mai hotarat ca niciodata sa lupte alaturi de cei multi, care au fost abandonati de guvernarea de dreapta preocupata doar sa ii faca pe cei bogati si mai bogati.

2020 va fi anul bataliei pentru drepturile fiecarui roman! Niciun efort nu va fi prea mare pentru a bloca abuzurile, ilegalitatile, incompetenta si amatorismul acestei guvernari care distruge tot ceea ce s-a facut bine in Romania.

Va doresc un An Nou mai bun, cu sanatate si prosperitate! La multi ani 2020!", a scris Ciolacu pe Facebook.