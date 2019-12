Presedintele USR Dan Barna a transmis un mesaj de Anul Nou.



"La multi ani, Romania!

2019 a fost un an tare complicat. In ianuarie, era deja a treia iarna in strada la proteste si PSD domina inca totul, astfel ca cei mai pesimisti dintre noi nu vedeau inca drumul de iesire din zona intunecata in care tara era tarata sub regimul lui Liviu Dragnea. In decembrie avem un guvern nou si perspectivele unor alegeri care sa ne reaseze pe drumul dezvoltarii.

USR cu al sau doar 9% in Parlament, nu numai ca a rezistat, dar a si luptat cu inversunare pentru revenirea Romaniei la parcursul ei firesc, cel european.

Am fost pe strada cand a fost nevoie sa fim pe strada, am facut tot ce tinea de noi in Parlament si oriunde am putut sa ne facem auzita vocea si mesajul cetatenilor. Am facut Alianta USR PLUS atunci cand a fost necesar.

Barna: Nu am dat inapoi, nu am ezitat

Munca a zeci de mii de simpatizanti si membri de partid s-a vazut in rezultatele alegerilor la care am participat anul acesta. Rezultate care nu sunt deloc de neglijat, la doar trei ani sau chiar mai putin de cand fiecare dintre noi a decis sa nu mai stea deoparte.

Sigur, am indraznit sa speram mai mult. Uneori n-am luat poate cele mai bune decizii. Dar in toata activitatea noastra am fost ghidati de bunacredinta si indrazneala. Suntem increzatori ca, la 30 de ani de la revolutie, Romania are nevoie, mai mult decat oricand, de o alternativa politica reala la partidele vechi. O alternativa construita in egala masura pe competenta si onestitate. Si, de ce nu, entuziasm si speranta. Ea exista chiar daca drumul e si mai lung si mai greu decat am anticipat.

Ce urmeaza?

2020 va fi un an in care se limpezesc apele si decizia este din nou acolo unde conteaza cel mai mult - la cetateni, prin vot. Vin alte doua randuri de alegeri pe care o sa le tratam cu indrazneala si incredere ca romanii inteleg care sunt optiunile reale pentru modernizare. A venit, de asemenea, si momentul unei clarificari doctrinare a USR, iar directia pe care o consider corecta e aceea a unui partid de centru-dreapta modern care sa reprezinte puterea oamenilor obisnuiti si a comunitatilor. Un partid care sa pretuiasca libertatea si care, spre deosebire de cele vechi, stie si vrea sa tina statul permanent sub supraveghere pentru a-l impiedica sa derapeze sau sa uite de ce exista.

Acum trei ani USR de abia se infiinta. Acum un an Alianta USR PLUS nu exista. Rostul nostru este sa fim expresia politica a unei generatii care vrea sa construiasca o Romanie mai buna acum si nu intr-un viitor incert. Si asta vom continua sa fim.

In 2020 avem de munca noi toti, impreuna, ca societate.

La multi ani, Romania! La multi ani, dragi romani de acasa si de pretutindeni!", a transmis Barna pe Facebook.