"Eu v-am spus: Orban = Dancila!

Poate cea mai buna lectie a anului 2019 - tupeu maxim si obraz cat mai gros - ca merge !

Just for fun- Remus Borza este membru in Grupul Parlamentar PSD - si NU a votat motiunea de cenzura contra Guvernului 'Dancila' / in schimb tot in Grupul Parlamentar al PSD tocmai s-a inscris un deputat de Braila care a votat pentru investirea Guvernului “Orban”

Sper ca dvs intelegeti ca oamenii astia chiar nu au nicio jena - si ca isi bat joc de dvs! Oricum se bazeaza ca ii votati din nou in 2020!", a scris Ponta pe Facebook.