Lectura sub un minut

Rares Bogdan sustine ca nu are de gand sa candideze la primaria Capitalei, solicitandu-i totodata lui Nicusor Dan sa se inscrie in PNL, astfel se va opune sustinerii candidaturii unui independent.



"Eu nu voi candida, dar in schimb voi fi implicat in campanie. La Bucuresti, Nicusor Dan trebuie sa intre in PNL. Altfel, ma voi opune sustinerii unui independent.

Imi doresc un candidat care s-o bata suta la suta, din primul tur, pe Gabriela Firea. Daca toate partidele care sustin acum Guvernul se vor pune la masa si vor negocia, iar in urma sondajelor, vom gasi un candidat unic, atunci vom vedea, dar e o decizie politica", a spus Rares Bogdan la Romania TV, potrivit hotnews.ro.