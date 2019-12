Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD a contestat luni la CCR atat pe forma, cat si pe fond proiectul de modificare a OUG 114.



"PSD a contestat azi la CCR atat pe forma, cat si pe fond proiectul de modificare a OUG 114!

Asa cum am promis, sanctionam acest nou derapaj al Guvernului. Angajarea raspunderii Guvernului asupra proiectului de modificare a OUG 114, in conditiile in care acesta era si pe ordinea de zi a Parlamentului, este un demers profund neconstitutional, intrucat Guvernul este obligat sa lase legislativului dreptul de a se pronunta asupra acestuia.

Doar ca PNL si domnul Orban vor sa demonstreze in fiecare zi ca, prin modul abuziv si ilegal in care actioneaza nu exista nicio diferenta intre ei si Guvernul Dascalescu din perioada ceausista", a scris Ciolacu pe Facebook.