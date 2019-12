Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca legea bugetului de stat ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la Curtea Constitutionala.



"Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si Legea privind unele masuri fiscal-bugetare (OUG 114), asupra carora Guvernul si-a angajat raspunderea in fata Parlamentului, au fost depuse la Camera Deputatilor in vederea exercitarii dreptului de sesizare la CCR. Termenul pentru sesizare este de doua zile.

Calendarul in continuare pana la promulgarea acestor legi atat de importante este:



termen de sesizare la CCR: 30 si 31 decembrie 2019;



legile, daca nu sunt atacate, vor pleca la promulgare in dimineata zilei de 6 ianuarie 2020.

Deci, promulgarea bugetului este posibila cel mai devreme in ziua de 6 ianuarie 2020.

Pe cele doua legi privind bugetul pe anul 2020, PSD nu a anuntat niciun atac cu obiectie de neconstitutionalitate. A invocat doar un conflict interinstitutional, a carui solutionare insa nu impiedica procedura de promulgare!

Concluzia este ca toate atacurile cu privire la bugetul pe anul 2020 - bani insuficient alocati, ministere subfinantate, decizii de finantare gresite, procedura catastrofala au fost doar simpla retorica a PSD! Nu au depus motiune de cenzura sa “salveze Romania din mainile PNL”, nu au obiectii de neconstitutionalitate.

Au vorbit doar despre cum nu facem noi bine. Zero actiune, zero solutii alternative, multe probleme lasate in urma pe spinarea noastra si a romanilor!", a scris Turcan pe Facebook.