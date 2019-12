Senatorul PSD Eugen Teodorovici sustine ca isi doreste "un proiect politic care sa puna, in centrul sau, mai presus de orice, romanii si Romania, dincolo de interesele partinice sau de grup si indiferent daca acestea vin din interiorul sau din afara tarii".



"Iluzia continuitatii care aduce normalitate, unitate si bunastare este totuna cu iluzia penelista a schimbarii, care aduce crestere economica si sociala.

Pentru foarte multi oameni de buna credinta preluarea guvernarii de catre partidul presedintelui aflat in exercitiu a fost un vis implinit si inceputul sperantei intr-o Romanie normala, in tara cresterilor posibile cu adevarat. Astfel, ca prin magie, in mai putin de doua luni de guvernare, au reusit sa redea cresterii economice si sociale valente pe care le speram uitate dupa aproape un deceniu de la taierile de salarii si pensii din anul 2010.



ROBOR-ul este in crestere.



Ratele romanilor sunt in crestere.



Datoria publica este in crestere.



Deficitul este in crestere.



Inflatia este in crestere.



Preturile sunt in crestere.



Scaderea salariilor si pensiilor este in crestere.



Diminuarea alocarilor bugetare pentru sanatate si invatamant este in crestere.



Reducerea programelor de investitii este in crestere.



Inechitatile sociale sunt in crestere.







Iata cum, in absenta competentei si responsabilitatii, dar cu sprijinul prostiei si arogantei, cresterea economica si sociala devine doar o iluzie a actualei puteri ce risca sa se sfarseasca intr-o mare deziluzie pentru cei care si-au pus toate sperantele si visele lor in conceptul 'Romania normala'.

Dar cea mai mare deziluzie vine pentru cei care vad cum acest guvern investit, inca de la inceput, cu patalamaua 'guvern de tranzitie', isi aduce aportul la cresterea accelerata a diminuarii democratiei, prin actiuni ce sfideaza respectul fata de domnia legii. Iata ca acest guvern se dovedeste, pe zi ce trece, un guvern care face victime prin abuzul asumarii raspunderii fara simtul raspunderii.

Imi doresc sa incetam sa mai traim in lumea aceasta politica a iluziilor si deziluziilor pe care, in mod repetat, ni le vand si ni le confirma oamenii politici prin efectul demagogiei, ca defect fundamental al democratiei.

Imi doresc un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta, aflate intr-o permanenta opozitie, sa nu se mai confunde cu binele sau raul absolut si sa nu mai nege realitatea economica si sociala exclusiv in functie de interesul politic imediat pe care pozitia fata de conducerea tarii le-o ofera.

Imi doresc, asa cum am spus de atatea ori, un proiect politic fundamentat pe idei si masuri pe termen lung, fie ca vorbim de finantele tarii, de economie si mediul de afaceri, de sanatate, invatamant, protectie sociala, justitie sau siguranta nationala, un proiect politic care sa puna, in CENTRUL sau, mai presus de orice, romanii si Romania, dincolo de interesele partinice sau de grup si indiferent daca acestea vin din interiorul sau din afara tarii", a scris Teodorovici pe Facebook.