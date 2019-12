Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, este de parere ca fostul premier Sorin Grindeanu ar trebui sa se intoarca in PSD.



"In aceasta perioada sunt mai multe discutii, (...) pe mai multe paliere si sunt convinsa ca pana la urma toti colegii nostri au invatat din greselile pe care le-am facut anterior, poate ca unele dintre acele greseli puteau fi evitate, altele nu, asa s-a scris istoria. (...)

Din punctul meu de vedere, cred ca ar trebui sa se intoarca (n. red. Sorin Grindeanu in PSD). Am avut si eu placerea sa particip la o intalnire, la o discutie in care era si domnul Grindeanu si s-a pus problema revenirii sale in partid, mai departe nu vreau sa ma pronunt.

In sensul ca una este sa revina in partid si alta este sa se confirme ce am vazut astazi in presa, cel putin prin declaratia mea, ca ar dori sa candideze la Congres", a declarat edilul Capitalei la Antena 3.