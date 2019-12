Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara, la inceputul sedintei de guvern, ca in data de luni, 30 decembrie, va avea loc o noua sedinta a Guvernului, el solicitand ministrilor ca pana atunci sa fie pregatite toate hotararile de organizare si functionare ale ministerelor pentru a putea fi adoptate.



"O sa si lamuresc pentru ca m-au intrebat din mass-media de ce mai facem sedinta pe 30 (decembrie n.red.). Va spun de acum: pe 30 toate hotararile de organizare si functionare ale ministerelor vreau sa aiba toate avizele si sa le adoptam. Repet, toate hotararile de guvern de organizare si functionare, acesta e principalul obiectiv al sedintei din data de 30 pentru ca trebuie sa intram in anul nou cu noile organigrame ale ministerelor in functie de viziunea voastra ca si ministri si in functie, evident, de elementele care exista in ordonanta de urgenta de organizare si functionare a Guvernului", a afirmat premierul Ludovic Orban.

Totodata, el a subliniat ca organizarea sedintei de vineri seara i se pare ''normala'' chiar daca Guvernul a decis ca in aceasta zi bugetarii sa aiba o zi in plus de vacanta. Premierul a adaugat ca, din punctul sau de vedere, ministrii si functionarii nu ar trebui sa aiba zile libere, scrie Agerpres.

"Mie mi se pare o zi normala si o ora normala. Acum chiar daca am dat liber pe data de 27 (decembrie n.red.) si pe data de 3 (ianuarie n.red.), nu ne priveste pe noi lucrul acesta pentru ca, din punctul meu de vedere, ministrii si cei care servesc interesul public nu ar trebui sa aiba zile libere", a mai afirmat seful Guvernului.