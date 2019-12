Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat in exclusivitate la Antena 3, ca nu ar face niciun compromis pentru ca fostul vicepremier Daniel Chitoiu sa scape nevinovat din accidentul pe care l-a produs.

Ministrul Marcel Vela ar fi fost acuzat ca ar fi intervenit pentru a musamaliza dosarul din Arges, tinand cont de faptul ca fostul ministru al Economiei este nasul de cununie al fiicei sale.

„Intr-adevar, domnul Daniel Chitoiu a cununat-o pe fiica mea in anul 2012, cand eram colegi in PNL. Dupa care, drumurile noastre politice s-au despartit. Eu am ramas in PNL, domnia sa a mers spre ALDE, ca sa clarificam colegialitatea politica. Eu sunt ministru de aproape doua luni si am dovedit ca sunt un ministru normal. Nu stiu ce interventii au facut alti ministri in cazuri de asemenea natura, eu va spun ca nu fac nicio interventie pentru nimeni, absolut nimeni din trei motive: De moralitate si corectitudine. Nu se face asa ceva. Daca vrei sa fii ministru normal, nu faci asa ceva si nici nu este corect. Juridic: Motivul juridic tine de faptul ca acest dosar este instrumentat de un procuror. Motiv tehnic: Este imposibil ca un ministru sa intervina la specialistii tehnici care fac expertiza”, a declarat ministrul Marcel Vela, intr-o interventie telefonica la Antena 3.