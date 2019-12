"Un copil. Sarac si provenit dintr-o familie foarte ciudata. Un tata trecut de prima tinerete si o mama adolescenta. Aparut in lume fara ca parintii lui sa fi facut dragoste. Cu o mama surogat si un tata care accepta paternitatea fara sa fi contribuit la ea. Refuzat de comunitate. Nascut fara ca parintii sa fi fost casatoriti, doar logoditi. Nasterea lui arata extradordinarul dar si limitele societatii in care a aparut", a scris Bulai.

Iulian Bulai a tras un semnal de alarma ingrijorator cu privire la situatia copiilor din Romania.

"Acum 2000 de ani s-au intamplat cele scrise mai sus. Soarta lui este astazi impartasita de multi copii din Romania, dar care nu au avut alaturi parinti atat de iubitori. Avem peste 50.000 de copii in grija statului. Peste 3000 de copii anual dati spre adoptie. Mai mult de o treime din cei 3000 nu isi gasesc o familie. Anual aprox. 2000 de copii sunt declarati greu adoptabili-nimeni nu ii vrea in Romania. Peste 1000 de copii romani au fost traficati doar in UK pana in 2007. Recent, justitia romana nu a gasit niciun vinovat din cele cateva zeci/ sute care ar fi fost implicati in traficul a aproape 200 de copii din Tandarei. Acesta este cel mai mediatizat caz recent de trafic de fiinte umane din Romania, dar nicidecum singurul.

Asta arata multe comunitati esuate sau cvasi esuate in Romania. Comunitati esuate la fel de mult ca cea din Betleem de acum 2000 de ani. Esuate din lipsa de implicare a celor din jur.

In fata atator comunitati esuate, noi avem sansa de a umple locul pastorilor si magilor care au dat o mana de ajutor acum 2000 de ani. Intr-o Romanie cu multi baronasi si combinatori, politicienii onesti ar trebui sa fie pastorii si magii zilelor noastre care dau o mana de ajutor celor care au nevoie: comunitati esuate cu nevoie de solidaritate, generozitate si buna gestionare a bugetului local. In interesul parintilor si pruncilor.

Pentru mine si despre asta este Craciunul: implicare in comunitatea locala pentru cei mai vulnerabili si masuri de interventie din partea comunitatii dincolo de incapacitatile individului.

Craciun fericit tuturor!", se arata in postarea deputatului USR.