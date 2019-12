Sorin Grindeanu, fostul presedinte al PSD Timis, a partcipat la sedinta Biroului Politic Judetean al PSD Timis. Acesta asteapta un raspuns la contestatia pe care a depus-o pentru excluderea din partid, de acum doi ani si jumatate si a spus ca nu spune "nici da, nici nu" unei posibile intoarceri in politica.

"M-a onorat invitatia facuta de colegii mei. Nu a fost o intalnire strict a forului de conducere, ci una largita si m-a onorat invitatia lor si am privit-o ca pe o multumire pe care le-o aduc eu lor pentru faptul ca au fost alaturi de mine si am fost o echipa, intr-un moment in care a fost greu atat pentru mine, cat si pentru partid. Practic, PSD Timis a fost prima organizatie din tara care a spus ca PSD in 2017 se indeparteaza de misiunea sa si a cerut revenirea la democratia interna din partid. Probabil ca asta au vrut sa transmita si acum colegii mei, celor din conducerea centrala, ca partidul trebuie sa revina la membrii sai, sa se reapropie de cetateni, iar, asa cum spuneam mai devreme, cei de la Bucuresti ar trebui sa se uite foarte atent la PSD Timis, pentru ca PSD Timis a fost pima organizatie care a spus ca trebuie sa stopam raul sau sa il limitam. Prin rau va rog sa nu intelegeti o persoana sau un grup de persoane, ci faptul ca democratia interna sau modul in care a fost condus PSD nu era cel corect, iar aceasta filiala este una care trebuie sa isi recastige personalitatea si, prin ce am auzit astazi, sunt convins ca sunt pe drumul cel bun. PSD Timis trebuie sa redevina acea organizatie cu personalitate si care stie sa spuna da, dar mai ales sa spuna nu, cand trebuie", a spus Sorin Grindeanu.

"Eu nu am mai fost de doi ani jumate in aceasta cladire, atunci cand a fost curtea plina, cand i-am simtit alaturi de mine pe cei din organizatia Timis si am simtit acum sa le multumesc personal pentru tot ceea ce au facut in acel moment care a reprezentat un punct de pornire pe de-o parte pentru mine si din pacate continuarea unei directii gresite pentru PSD. Sunt presedinte al ANCOM in acest moment. Am gasit aceasta institutie si am preluat-o intr-un moment nu foarte simplu, in care erau zbateri interne. Astazi m-au invitat colegii mei sa particip la o adunare a lor la sfarsit de an si mi-a placut sa ii revad pe cei cu care am facut echipa pana acum doi ani jumate. Nu vreau sa fiu privit ca cineva care da sfaturi, ci ca un fost coechipier al lor. Daca ma chemau mai devreme, as fi venit", a mai airmat Grindeanu.

"Acest congres din februarie nu trebuie sa fie despre cine, acest congres trebuie sa fie despre ce vrea sa faca PSD. Daca tot ceea ce se va transmite la acest congres e candideaza X contra Y, echipa lui Z contra celuilalt, s-ar putea sa ne scape ceea ce ar trebui sa fie important, ce vor sa faca cei de la PSD pentru a se reconecta. Forta PSD a stat multa vreme in membri simpli de partid si partidul trebuie sa redevina ce a fost. E un sfat, daca vor sa faca sau nu, e decizia lor. Nu a fost o perioada simpla pentru mine dupa iunie – iulie 2017. Am avut alaturi de mine familia si prietenii. Cea mai importanta calitate pentru cineva este cea de membru. Functiile sunt trecatoare si credeti-ma ca stiu lucrul acesta", a declarat Grindeanu.

"Nu am ascuns niciodata ca sunt om de stanga, nici cand a fost cea mai mare inclestare, nici cand am fost exclus. Eu acum doi ani jumate am facut o contestatie la excluderea mea. Aceasta constestatie a fost semnata de toti consilierii locali, judeteni, primarii. Nu am primit nici acum raspuns. Asa ca o sa vad ce raspuns voi primi la acea contestatie. Daca ma voi decide sa revin in politica, voi reveni cu siguranta in zona de stanga. Asa cum la Timis s-a facut apel la echipa ca sa se reporneasca motoarele, eu cred ca e nevoie de echipa si la nivel central. Deocamdata sunt presedinte la ANCOM, am proiecte importante la ANCOM si momentan sunt in aceasta pozitie. Daca voi lua o decizie transanta de reintrare in politica o sa o fac la Timis", a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit g4media.ro.

Sorin Grindeanu a spus ca "nu spun nici da, nici nu, unei posibile reintoarceri in politica".