Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat intr-un interviu ca cea mai importanta decizie de anul acesta a fost iesirea de la guvernare, care "a surprins-o" pe Viorica Dancila.

"Probabil cea mai importanta decizie pe care am luat-o anul acesta impreuna cu formatiunea pe care o conduc a fost iesirea de la guvernare. Iesire de la guvernare care pe doamna Dancila a surprins-o pentru ca mergea pe o logica rudimentara de genul «cainele nu pleaca de la macelarie». Anul acesta, in repetate randuri, incepand de la constructia bugetului la inceputul anului si ulterior am avertizat-o ca mergem intr-o directie proasta. Ca suntem intr-o stare de permanenta defensiva, ca nu exista un set de politici publice care sa se adreseze agendei cetateanului. Toate aceste avertismente nu au fost luate in seama", a spus Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

"In final am hotarat sa iesim de la guvernare. Ceea ce s-a intamplat ulterior pe mine m-a surprins foarte mult pentru ca decizie doamnei Dancila si a conducerii PSD a fost de a distruge pur si simplu ALDE. Prin incercarea de racolare fortata a unor membri ai partidului. Propunerea pe care au facut-o de a ii copta in guvern, asa incat sa se dea aparenta continuarii functionarii coalitiei. Cu gesturi politice de genul acesta eu nu am fost obisnuit si nici nu o sa ma obisnuiesc vreodata cu gandul. Reactia noastra a fost una de legitima aparare. De aceea guvernul in final, la motiunea de cenzura a cazut. Ulterior am avut instalarea unei nou Guvern", a mai airmat Tariceanu, potrivit digi24.ro.