Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, critica guvernarea PNL, spunand despre aceasta ca este "o balbaiala enorma si un amatorism".

"M-am consultat cu multi specialisti in domeniu si asa este. Am vrut sa trag un semnal de alarma, nu vreau sa panichez pe nimeni, se pot regla lucrurile la rectificari, dar din pacate e un buget care are scaderi si la sanatate si la invatamant si la programul national de dezvoltare locala. Nu au de unde sa produca plus valoare pentru a putea face o rectificare pozitiv dupa primele sase luni asa cum e legal. De cand au venit la guvernare, dar nu fac altceva decat o vaicareala continua. Trebuie sa guverneze, gata cu vaicareala, la treaba. Au majoritate in Parlament. E o balbaiala enorma si un amatorism pe care nu l-am vazut vreodata", a declarat Marius Budai, potrivit antena3.ro.