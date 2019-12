Valentin Bretfelean, fost sef al SRI Mures, a fost numit de premierul Ludovic Orban consilier de stat in Cancelaria sa, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.

"In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 si al art. 31 lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Constantin Bretfelean se numeste in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului", conform hotararii publicate in Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2019, potrivit Antena3.