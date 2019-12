Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj cu ocazia sarbatorii Craciunului.

"Sarbatoarea Nasterii Domnului ne aduce pe toti mai aproape. Sa ne reincarcam, asadar, cu bucuria de a fi impreuna, uniti prin profunzimea compasiunii, solidaritatii si generozitatii fata de ceilalti. In spiritul sfintelor sarbatori, sa ne regasim credinta in puterea de a fi mai buni in fiecare zi. Dragii mei, va urez un Craciun fericit tuturor, oriunde v-ati afla!", a transmis seful statului, in mesajul video postat pe pagina sa de Facebook.