Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a transmis, marti, un mesaj de Craciun catre toti militarii romani aflati atat in misiuni in strainatate, cat si pe teritoriul Romaniei.

Acesta a multumit personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale (MApN) pentru "modul in care si-a indeplinit misiunile", dar si pentru "efortul depus si pentru dedicarea profesionala de care au dat dovada in toate activitatile".

"In pragul sarbatorilor de iarna, doresc in nume personal, precum si in numele echipei de conducere a MApN, sa multumesc intregului personal al ministerului, militari si personal civil, pentru modul in care si-a indeplinit misiunile, pentru modul in care au inteles sa isi angajeze toate fortele, pentru efortul depus si pentru dedicarea profesionala de care au dat dovada in toate activitatile, fie ca au fost in tara, la instructie, fie ca discutam de teatrele de operatii, pentru tot ceea ce a insemnat activitatea MApN va rog sa primiti consideratia si recunostinta noastra si, in acelasi timp, speranta ca am capatat mai multa experienta, ca am invatat mai multe si ca privim catre anul ce urmeaza cu speranta ca va fi mai usor, desi probabil ca provocarile nu vor fi mai usoare sau mai putine decat cele din anul pe care il incheiem", a declarat Ciuca, informeaza Agerpres.

De asemenea, ministrul Apararii a transmis un mesaj de apreciere fata de militarii romani aflati in misiune in Afganistan, dar si fata de familiile acestora.

"Folosesc acest prilej pentru a le multumi pentru modul exemplar in care si-au indeplinit misiunea. Doresc inca o data sa remarc aprecierile pozitive pe care le-am primit de la conducerea misiunii din Afganistan fata de modul in care isi indeplineasca sarcinile si misiunile pe timpul operatiei din Afganistan si doresc, de asemenea, sa multumesc familiilor militarilor nostri, atat celor care sunt in teatrele de operatii, cat si a intregului personal militar si civil al Armatei, pentru sprijinul pe care ni-l acorda, pentru intelegere, pentru faptul ca de fiecare data am stiut ca atunci cand ne intoarcem de la serviciu, de la instructie, de la misiuni, acasa gasim acel suport care ne mobilizeaza, acel suport care ne insufleteste, acel suport care ne innobileaza si ne pregateste pentru o alta activitate", a adaugat Nicolae Ionel Ciuca.

In ceea ce priveste anul urmator, ministrul Apararii a precizat ca acesta va fi "la fel de provocator", iar Armata trebuie sa continue procesul de transformare si de modernizare.

Totodata, el a vorbit despre faptul ca "securitatea nationala se bazeaza pe trei piloni: apartenenta noastra la Alianta Nord Atlantica, apartenenta la UE si parteneriatul strategic cu SUA".

"Anul care vine este un an care se anunta la fel de provocator, la fel de angajant si, de asemenea, un an in care noi avem datoria sa continuam procesul de transformare si de modernizare a Armatei romane, sa continuam procesul de dotare cu echipamente si tehnica militara care sa ne permita crearea de capabilitati, astfel incat sa ne indeplinim asumarile in ceea ce priveste apararea nationala, asumarile in ceea ce priveste angajamentele noastre in cadrul NATO, precum si cele din cadrul UE si, de asemenea, angajamentele noastre asumate cu partenerii strategici, cel mai important fiind Statele Unite, pentru ca nu de putine ori am afirmat ca tot ceea ce inseamna securitate nationala se bazeaza pe trei piloni: apartenenta noastra la Alianta Nord Atlantica, apartenenta la UE si parteneriatul strategic cu SUA. Nu cu putin timp in urma am mai adaugat un pilon la cele trei si anume sa ne bazam pe noi insine, pentru ca tot ceea ce ne propunem sa realizam nu se va concretiza decat prin asumare, prin responsabilitate, prin atitudine, prin comandanti si lideri militari care, impreuna cu subordonatii lor, de la soldat la general, vor reusi sa indeplineasca toate sarcinile si misiunile pe care le avem", a mai precizat ministrul Apararii.