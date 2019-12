Alina Gorghiu a anuntat ca Guvernul a acceptat propunerea sa de suplimentare a bugetului pentru Timisoara.

"Apreciez ca Guvernul a acceptat propunerea mea de suplimentare a bugetului pentru Timisoara!

Este in interesul Romaniei sa nu dea gres in proiectul Timisoara 2021, ci sa il transforme intr-un succes de referinta, cum a fost si Sibiu 2007. Astfel, cartea de vizita a noastra, a tuturor, va fi mult mai valoroasa.

In consecinta, dupa ce am consultat proiectul bugetului de stat pentru anul 2020, am avut discutii cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru a argumenta solid ca suma alocata initial pentru Timisoara 2021 este insuficienta.

Proiectele avute in vedere sunt lucrarile de reabilitare ale Palatului Culturii Timisoara, reabilitarile de la cinematografele Victoria si Dacia, reabilitarea Filarmonicii Banatul, refunctionalizarea cladirii din functiunea de spital de dermatologie in cladirea cu functiunea spatiu multicultural Timisoara. Sunt obiective majore, emblematice pentru urbe si ma bucur ca, la nivel decizional, in seria amendamentelor acceptate de Guvernul Orban se regaseste si cel care vizeaza suplimentarea fondurilor bugetare pentru

"Timisoara Capitala Culturala Europeana in 2021" cu doua milioane de lei.

Vom gasi si alte fonduri in viitor!", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.