Avocatul Gheorghe Piperea este de parere ca aceasta criza economica a devenit "inevitabila" din momentul in care noul ministru al Finantelor, Florin Citu, si-a depus juramantul.

"Masurile de austeritate anuntate inseamna, printre altele, o reducere drastica a consumului. Cand vei reduce salariile, locurile de munca, vei reduce per total consumul. Daca reduci consumul, primul lucru grav care se intampla este ca nu mai incasezi TVA si accize la bugetul de stat. Acestea reprezinta principala sursa de venituri ale bugetului de stat. O sa scada venituri, iar cheltuielile fie vor creste, fie se vor mentine la nivelul actual. De aici va rezulta inca un motiv, de data aceasta pur politic si foarte neatent pus in practica sau poate ca este chiar voluntar, de declansare a crizei sau de agravare a crizei.

Nu-mi place sa spun acest lucru, dar criza aceasta economica a devenit inevitabila in momentul in care si-a depus juramantul ca ministru al Finantelor domnul Florin Citu. Daca va uitati pe declaratiile din 2016, de cand e parlamentar, pana in prezent, veti vedea ca nu a existat saptamana in care sa nu anunte o criza, o catastrofa", a declarat avocatul Gheorghe Piperea, potrivit antena3.ro.