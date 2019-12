Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca Guvernul PNL doreste sa elibereze rapid economia "de franele puse de guvernarea PSD prin OUG 114", iar pentru a reusi acest lucru, au pus cateva conditii "de bun-simt".

"Vrem sa eliberam rapid economia de franele puse de guvernarea PSD prin OUG 114. Vrem sa oprim cresterea preturilor si sa revitalizam investitiile.

Modificarile pe care le-am adus prin angajarea raspunderii pe OUG 114 elimina:

- distorsiunile produse pe piata comunicatiilor;

- prevederile toxice din domeniul energetic;

- taxa pe activele financiare ale bancilor.

Stabilim conditii de bun-simt si usor de indeplinit pentru administratorii de pensii private si eliminam posibilitatea renuntarii la fondurile de pensii administrate privat, prevazuta in OUG 114.

Ca sa evitam derapaje bugetare majore am decis:

• Inghetarea indemnizatiilor demnitarilor la nivelul lunii decembrie 2019, pentru ca nu este corect fata de ceilalti angajati.

• Interzicerea detasarilor din sistemul privat catre institutii publice, pentru ca aceasta modalitate a generat salarii de zeci de mii de lei in institutii si a desfiintat ocuparea posturilor publice prin concurs.

• Eliminarea posibilitatii de a cumula pensia cu salariul in sistemul public, cu exceptii in domenii vitale, unde se inregistreaza un deficit mare de personal sau unde interdictia ar afecta insasi functionarea institutiei. Astfel, profesorii din preuniversitar, medicii si actorii vor putea munci in continuare fara a fi nevoiti sa opteze intre pensie si salariu.

Daca Parlamentul ar fi eliminat masurile care au provocat scumpirile in lant, astazi Guvernul PNL nu s-ar fi aflat in situatia sa isi angajeze raspunderea pentru modificarea OUG 114.

In plus, daca opozitia considera ca gresim, ca masurile propuse nu sunt bune, are posibilitatea in trei zile sa depuna motiune de cenzura. Daca nu face lucrul acesta, inseamna ca isi asuma ca cei care au dat OUG 114 au aruncat Romania la marginea prapastiei si ca deciziile noastre sunt corecte si justificate", a scris Raluca Turcan pe Facebook.