Bogdan Olteanu, fostul presedinte liberal al Camerei Deputatilor, a fost condamnat marti, de Tribunalul Bucuresti, la sapte de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu.

Instanta a mai dispus confiscarea contravalorii in lei a sumei de un milion de euro, reprezentand suma traficata.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Bogdan Olteanu a fost trimis in judecata de DNA in octombrie 2016, fiind acuzat ca, in perioada iulie - noiembrie 2008, pe cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a solicitat si primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro si sprijin electoral in schimbul numirii lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.

Ulterior, ca urmare a diligentelor depuse de Olteanu, Mihaiu a fost numit, la data de 18 septembrie 2008, in functia de guvernator al Deltei Dunarii, sustin procurorii, potrivit Agerpres.

Potrivit acestora, suma de un milion de euro a fost transferata dintr-un cont din Cipru in contul din Bulgaria al unei societati inregistrate in SUA si apoi retrasa in numerar in trei zile consecutive. Ulterior, la solicitarea lui Vintu, banii i-au fost remisi lui Olteanu la biroul unde acesta isi desfasura activitatea in sediul PNL.

De asemenea, procurorii arata ca, in toamna anului 2008, Bogdan Olteanu a participat la alegerile parlamentare, urmarind obtinerea unui mandat de deputat.

In acest context, din dispozitia lui Vintu, Olteanu a beneficiat de consultanta politica pentru campania electorala fara sa achite contravaloarea serviciilor de zeci de mii de euro.