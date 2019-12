Liderul grupului liberal din Camera Deputatilor, Florin Roman, a afirmat luni ca este dreptul PSD sa sesizeze Curtea Constitutionala pe anumite proiecte sau sa depuna motiune de cenzura, insa a sustinut ca Guvernul nu blocheaza activitatea Parlamentului prin aceasta asumare de raspundere pe bugetul de stat.

"Au un drept constitutional de a sesiza CCR-ul, de a face atacuri la Curtea Constitutionala, de a folosi toate instrumentele parlamentare sa depuna o motiune de cenzura, noi asteptam", a precizat Roman, informeaza Agerpres.

De asemenea, a adaugat ca s-a stabilit deja calendarul, astfel incat bugetul de stat sa fie publicat in Monitorul Oficial la data de 31 decembrie.

"Noi am spus-o foarte raspicat ca la 31 decembrie vrem sa avem un buget publicat in Monitorul Oficial. Astazi am si stabilit calendarul, urmeaza ca din data de 30 sa fie postata pe site-ul Camerei Deputatilor curgerea termenului de atac la CCR si eu sper ca in 31 (decembrie - n.r.), inainte de miezul noptii, sa avem bugetul promulgat si publicat in Monitorul Oficial", a afirmat Roman, intrebat daca asumarea raspunderii Guvernului pe buget nu blocheaza activitatea Parlamentului.

In ceea ce priveste posibilitatea initierii de catre PSD a unei motiuni de cenzura, deputatul liberal a spus ca nu se va intampla acest lucru.

Citeste si: Orban: Sporul de conditii grele va fi acordat ca in 2019

"Nu vor veni cu motiune de cenzura pentru faptul ca nu isi permit o infrangere inaintea Congresului (PSD - n.r.), sunt calcule politice pe care si le fac", a afirmat Roman.