Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra modificarii OUG 114/2018.

"Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, domeniul financiar-bancar, domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de masuri, exact cum cuprindea si OUG 114, in mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri, pana la chestiuni care sunt legate de diferite tipuri de reglementari privitor la cheltuielile care se efectueaza in bugetul de stat la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 in legea pe care noi am propus-o Parlamentului privitor la 2020", a spus premierul Ludovic Orban in plenul Parlamentului, conform Agerpres.

Premierul a afirmat ca au fost acceptate mai multe amendamente, intre care unul care vizeaza acordarea in continuare a sporului de conditii grele in forma in care a fost acordat si in 2019.