Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca va ataca la CCR, in cursul zilei de luni, adoptarea bugetului de stat prin angajarea raspunderii Guvernului.

"Bugetul de stat, deoarece a fost asumare a raspunderii de catre Guvernul Romaniei si de catre Orban, va fi atacat astazi de catre mine si de catre presedintele Senatului ca si conflict constitutional, la CCR (...). Nu exista precedent in Europa ca un guvern democratic sa vina cu un buget fara sa fie dezbateri in Parlament. De la Ceausescu, Romania nu a mai cunoscut asa ceva, de 30 de ani. Chiar daca nu vom reusi sa stopam acest buget, cu certitudine, daca decizia ne va fi favorabila, vom stopa ca altcineva in viitor sa faca acest lucru. Cu alte cuvinte, Ludovic Orban va intra in istorie ca primul prim ministru care si-a permis acest lucru, nu numai din Romania, ci din Europa democratica", a spus Ciolacu.

El a adaugat ca in data de 30 decembrie va depune sesizare pe OUG 114.

"Efectele ordonantei vor fi suspendate pana ce CCR va da o decizie", a spus Ciolacu.

Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, in sedinte comune succesive, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2020 si modificarea OUG 114/2018, scrie Agerpres.