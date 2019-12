Lectura sub un minut

Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca, in sedinta CEx de luni, a fost luata hotararea de anulare a suspendarii din partid a lui Robert Negoita.

"Am suspendat sau am anulat decizia de suspendare a domnul Robert Negoita. Din acest moment decizia ii apartine daca vine in partid si va dori sa candideze din partea PSD, cum a facut-o si data trecuta pentru Sectorul 3", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit antena3.ro.