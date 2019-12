Presedintele Klaus Iohannis a participat, duminica, la ceremonia de aprindere a luminilor de la Templul Coral. "Imi face o deosebita placere sa ma aflu astazi aici, alaturi de dumneavoastra, pentru a celebra Hanuka 5780", a spus Iohannis.

"Imi face o deosebita placere sa ma aflu astazi aici, alaturi de dumneavoastra, pentru a celebra Hanuka 5780. Salut cu prietenie conducerea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si pe toti membrii comunitatilor evreiesti din tara. Ca in fiecare an, aceasta Sarbatoare a Luminii imi ofera prilejul de a va transmite cele mai calde urari de bunastare si pace. In aceste zile de Hanuka, cand viata tuturor evreilor se reincarca cu speranta, cu puterea credintei si cu bucuria de a se afla laolalta, in sinagoga, in familie si in societate, sunteti insotiti de respectul si aprecierea cetatenilor Romaniei, tara la a carei libertate, democratie si prosperitate ati contribuit, timp de multe generatii”, a spus Klaus Iohannis la ceremonia de Hanuka, potrivit Digi24.

De asemenea, seful statului a amintit faptul ca a promulgat legea prin care se majoreaza indemnizatiile supravietuitorilor Holocaustului.

"Raman profund angajat in pastrarea si onorarea memoriei suferintelor persoanelor persecutate din motive etnice in Romania mijlocului secolului trecut. Va incredintez ca in acest al doilea mandat de presedinte al Romaniei voi indemna la cunoasterea si asumarea istoriei de catre intreaga societate romaneasca, voi sprijini masurile de educare a noilor generatii in spiritul tolerantei si voi condamna orice manifestare de rasism, xenofobie sau antisemitism. Luminile menorei sunt simbolul rededicarii si inaugurarii Templului, dar in ele eu vad si lumina dialogului intre culturi, intre etnii si generatii, expresia neintrerupta a fraternitatii si a iubirii pentru aproapele nostru. Martori la aprinderea primei lumini de Hanuka, va invit sa cultivam aceste valori, care dau trainicie bunei noastre convietuiri si pe care ne asezam viitorul! Hag Hanuka Sameah", a punctat seful statului.