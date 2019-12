Deputatul USR Stelian Ion a catalogat, luni, drept "dezamagitoare" si "de neinteles" atitudinea Guvernului de a nu suplimenta alocarile bugetare pentru Ministerul Justitiei si Parchetul General, afirmand ca fara bani nu se pot avea "mari pretentii" in acest domeniu.

"Este dezamagitoare si de neinteles pentru mine aceasta atitudine. Sper doar ca la prima rectificare bugetara lucrurile sa se indrepte, pentru ca, altfel, Justitia se va impotmoli de tot si toata lupta asta pe care am dus-o in sprijinul Justitiei, al statului de drept se transforma intr-o vorba goala. (...) Fara bani niciun domeniu nu poate functiona decent. In felul asta vom scapa de MCV la calendele grecesti. (...) Ministrul Finantelor Publice a fost insa foarte reticent fata de aceste amendamente si ne-a comunicat ca pe acest domeniu nu ni se vor accepta amendamente. Ministrul Justitiei si procurorul general au o misiune foarte grea in aceste conditii", a scris deputatul USR, pe Facebook.

Potrivit lui Ion, USR a formulat mai multe amendamente care vizau suplimentarea alocarilor bugetare pentru Ministerul Justitiei si Pachetul General in vederea cresterii numarului de posturi pentru serviciul de probatiune, "astfel cum tocmai se angajase Guvernul in luna noiembrie", pentru incadrarea unor judecatori, procurori, grefieri si auditori de justitie, pentru achizitii si dotari urgente pentru instantele judecatoresti, pentru plata specialistilor antifrauda trecuti de la MFP la DIICOT si DNA, pentru dotari absolut necesare desfasurarii activitatii de urmarire penala, pentru plata expertizelor, pentru achizitia de mijloace tehnice moderne care sa ajute DNA si DIICOT in lupta cu infractionalitatea., potrivit Agrepres.