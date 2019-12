Primarul Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza un nou atac la adresa premierului Ludovic Orban, sustinand ca acesta "confunda bugetul national cu propriile buzunare".

"Chestiunea cu bogatia este relativa. Depinde la ce te referi si cu ce te compari. A fi bogat sau sarac, in opinia domnului Orban, cred ca dovedeste inca o data faptul ca nu stapaneste problemele economice, bugetare, desi a mai lucrat in Guvern ca ministru al Transporturilor, a lucrat si in primarie ca viceprimar. Imi pare foarte rau ca domnia sa confunda bugetul national cu propriile buzunare si, eventual, cu bugetul sau personal. Primaria Capitalei nu a facut altceva decat sa solicite ce este de drept a primi pentru a achita toate facturile necesare bucurestenilor. Eu nu am cerut bani pentru mine personal, astfel incat domnul Orban sa personalizeze declaratiile si sa se refere la mine ca la o persoana particulara", a declarat primarul Capitalei.

"Am vazut ca se ascunde domnul premier in spatele comunelor. Exact cum facea domnul Dragnea. De asta si spun ca pentru bucuresteni domnul Orban = domnul Dragnea. Imi pare rau ca gandeste cu sentimente negative, chiar dusmanoase, la adresa bucurestenilor. Suntem intr-un oras in care oficial sunt 2 milioane de persoane, dar in realitate suntem 4 milioane de cetateni si este nevoie imensa de modernizare. Termia mananca, practic, jumatate din bugetul PMB. Regret aceste declaratii ale domnului Orban, pentru ca arata ca nu stapaneste domeniul, nu cunoaste si nici nu vrea sa se informeze si, pur si simplu, face declaratii politice, intr-o chestiune care trebuie sa fie strict tehnica. Eu inca mai astept sa ne intalnim, ca asa ar fi normal", a mai spus Gabriela Firea, intr-o declaratie la Palatul Parlamentului.

"M-a bucurat declaratia domnului presedinte Ciolacu de aseara, in care l-a taxat prea elegant, dupa gustul meu, pe domnul Orban, care a vorbit foarte urat despre mine si m-a jignit inca o data si arata ce fel de barbat politic este. Iar domnul Marcel Ciolacu, in calitate de presedinte al partidului, a luat apararea atat primarului general, cat si doamnei Gabriela Firea, ca sa spun asa, colegei sale. Si a exprimat niste principii economice pe care ar trebui sa le invete si domnul premier Orban. Nu mai zic nimic de mandolina, fiindca si mie imi place, si imi retrag acea expresie. Eram prea suparata. Si mie imi place, ocazional, si nu la birou, cum facea domnia sa la Ministerul Transporturilor si la primarie. Deci nu la birou. Imi place si mie sa cant, dar acasa", a incheiat Firea, potrivit digi24.ro.