Calin Popescu Tariceanu, a depus amendamentele ALDE pentru proiectul bugetului de stat. Tariceanu sutine ca asumarea raspunderii pe legea bugetului "slabeste un element fundamental al democratiei, anume centralitatea Parlamentului" si i-a recomandat lui Ludovic Orban "sa faca o discutie cu toate partidele".

Tariceanu a spus ca procedura ce vizeaza asumara bugetului "slabeste un element fundamental al democratiei, anume centralitatea Parlamentului, care are rolul de dezbatere si adoptare a proiectelor de legi".

"Vorbind strict politic, i-am explicat primului ministru rezervele mele in legatura cu procedura de adoptare a bugetului prin asumarea raspunderii. Exista riscul precedentului si nu stim pe viitor ce se va intampla. Sigur ca sunt considerente de ordin politic pe care le vad si eu, riscul ca in comisii proiectul de buget sa fie facut praf, dar sigur ca din acest motiv eu ii recomandasem prim-ministrului sa faca o discutie cu toate partidele", a declarat liderul ALDE, dupa discutia cu Ludovic Orban.

"In conditiile in care decizia a fost luata de prim-ministru de a veni in final cu asumarea, am discutat astazi o serie de amendamente la proiectul de buget, dintre care cea mai mare parte sunt in doua categorii: in prima categorie proiecte mari de infrastructura, de exemplu centurile ocolitoare pentru Valea Prahovei, Busteni si Comarnic, care sa functioneze pana la finalizarea autostrazii, Centura Bucurestiului, Centura de la Bals pe drumul expres Craiova-Pitesti, si pe calea ferata. Am discutat foarte multe proiecte. Alta categorie vizeaza amendamente care au venit din partea comunitatilor locale pentru diferite obiective de investitii la nivel local. Pe Legea bugetului acestea au fost discutiile in principale", a mai spus Calin Popescu Tariceanu, potrivit antena3.ro.