Lectura sub un minut

Barna a anuntat ca Guvernul a acceptat amendamentul USR la legea bugetului, prin care pensiile speciale ale primarilor vor fi amanate cel putin un an.

"O victorie importanta este prorogarea pensiilor speciale pentru primari cu un an. Acestea urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie si ar fi devenit drepturi castigate, nu se mai putea face nimic. Am reusit sa obtinem acordul premierului si acordul PNL pentru prorogare".

Barna a anuntat ca s-a acceptat taierea fondurilor "academiilor fantoma": "Isi vor putea constinua activitatea, dar din resurse proprii, nu de la stat".