Premierul Ludovic Orban considera ca cererea Gabrielei Firea de alocare a 667 milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului este "o lipsa de bun-simt", avand in vedere ca Bucurestiul este "cel mai bogat oras din Romania".

"Trebuie sa va spun ca Bucurestiul este cel mai bogat oras din Romania, iar a cere bani de la bugetul de stat mi se pare o lipsa de bun-simt, pentru ca bugetul de stat este alimentat cu taxe si impozite platite si din Moldova, unde oamenii au nivel de viata mult mai scazut, (…) alimentat cu taxe si impozite platite si de cetatenii din Oltenia, si de cetatenii din Brasov, (…) toata lumea plateste la bugetul de stat. (…) Mi-a solicitat (Gabriela Firea – n.r.) sa ii aloc din fondul de rezerva al Guvernului 667 de milioane.

Nu pot sa aloc Bucurestiului 667 de milioane in conditiile in care erau peste 1.500 de localitati care riscau sa termine anul fara sa poata sa plateasca salariile, fara sa poata sa plateasca iluminatul public, fara sa poata sa plateasca indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati sau salariile asistentilor personali ai persoanelor cu dizabilitati. Acesti bani au trebuit alocati acolo, ca nu puteam sa fac o asemenea nedreptate incat sa aloc pentru cine stie ce categorii de cheltuieli pe care nu le intelege nimeni, pentru ca nu le vede nimeni in Bucuresti", a declarat Ludovic Orban, potrivit site-ului adevarul.ro.