Presedintele Klaus Iohannis a decorat, sambata, mai multe institutii si asociatii care au avut un rol determinant atat in lupta impotriva comunismului, cat si in procesul de aflare a adevarului cu privire la evenimentele din decembrie 1989.

"Va chem sa fiti alaturi de mine in aceasta revolutie pasnica a sperantei", le-a spus Klaus Iohannis reprezentantilor acestor institutii in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat sambata, la Palatul Cotroceni.

Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, Octav Bjoza, presedintele Asociatiei "21 Decembrie 1989", Teodor Maries, presedintele Asociatiei "Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara", Traian Orban, presedintele fondator al Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet, Ana Blandiana, precum si presedintele CNSAS, Constantin Buchet, au primit decoratiile de la Klaus Iohannis.

"Ziua de astazi nu este una ca oricare alta. In urma cu 30 de ani, valul revolutionar, pornit de la Timisoara, descatusa la Bucuresti strigatul de libertate al romanilor, inabusit vreme de 45 de ani. Raspunsul la intrebarea de ce ne-am intalnit noi, aici, la Palatul Cotroceni, tocmai in aceasta zi a amintirii si a sperantei, rezida deopotriva in semnificatiile zilei si in eforturile depuse de fiecare dintre dumneavoastra de a nu uita. Caci uitarea nu face casa buna cu speranta. A ne aminti este astazi sinonim cu viata fiecaruia dintre noi si cu sanatatea societatii noastre. O natiune nu poate avea viitor fara a-si respecta, inainte de toate, trecutul", a afirmat Klaus Iohannis la ceremonie.

De asemenea, seful statului a reamintit ca sambata incepe cel de-al doilea mandat presedinte. "Am ales, asadar, ca prima mea actiune publica sa fie aceasta ceremonie de decorare, pentru a transmite un mesaj clar – si in urmatorii cinci ani voi continua sa militez pentru prezervarea memoriei nationale, sa onorez memoria victimelor totalitarismelor si sacrificiul eroilor romani, sa apar valorile democratice si ale statului de drept. Viitorul democratic al Romaniei nu poate fi construit in absenta unei asumari corecte a trecutului, care presupune, in primul rand, recunoasterea si condamnarea ferma a atacurilor sistematice din timpul regimului comunist la adresa democratiei, a demnitatii umane, a drepturilor si libertatilor fundamentale. Totodata, asumarea corecta a trecutului presupune si infaptuirea dreptatii si redarea adevarului romanilor", a mai spus presedintele Klaus Iohannis, potrivit Digi24.