Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, duminica, la Ateneul Roman, ca vinovatii de la Revolutia din decembrie 1989 trebuie sa fie adusi in fata justitiei, si a facut un apel catre toti romanii "sa vorbeasca clar si raspicat despre Revolutia din decembrie 1989".

Seful statului spune ca "cel mai bun antidot impotriva uitarii" este evocarea faptelor, si acum si totdeauna, precum si protejarea si ingrijirea memoriei eroilor nostri.

"Fac astfel un apel catre toti romanii, cu ocazia marcarii Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, sa vorbim clar si raspicat despre Revolutia din Decembrie 1989. Revolutia anticomunista a existat, la fel cum si regimul comunist a mutilat destinul acestei tari! Sa lasam adevarul sa iasa la lumina si sa nu il ocolim! De o parte a fost iubirea de tara, aparata de eroii si martirii nostri, iar de cealalta parte au fost ura si tirania in mainile unui dictator si ale acolitilor sai", a spus seful statului.

El le-a vorbit despre importanta justitiei in cazul elucidarii evenimentelor din decembrie 1989. "Doar asumand cu claritate ce a fost bun, dar si ce a fost rau, vom putem construi o tara dreapta. Am spus deseori ca vrem sa stim adevarul despre Decembrie 1989, vrem ca vinovatii sa fie adusi in fata justitiei. Vrem dreptate!", a punctat seful statului.

Potrivit acestuia, "societatea noastra are nevoie sa se vindece, pentru ca Romania normala, sigura, prospera si predictibila are nevoie de adevar".

"Generatiile viitoare au nevoie de acest act de dreptate, pentru ca doar din dreptate rasare spiritul liber. Pana cand Justitia isi va implini insa aceasta datorie istorica, gasesc extrem de potrivite cuvintele doamnei Ana Blandiana: 'Atunci cand justitia nu reuseste sa fie o forma de memorie, memoria singura poate sa fie o forma de justitie'", a adaugat presedintele.

Klaus Iohannis a amintit despre provocarile din prezent, subliniind ca "darurile libertatii sunt nepretuite". "Mai stim cu totii ca democratia are propriile vulnerabilitati. Cum pot fi insa libertatile aparate de fiecare dintre noi? Pentru a raspunde la aceasta intrebare, am ales cuvintele unei femei de o putere uluitoare, un simbol al luptei anticomuniste. Doina Cornea a spus candva: cum poti rezista demn in fata pericolului din jurul tau: 'Ceea ce am de facut e sa-mi pastrez, cu orice pret, calitatea interioara si sa fac sa traiasca in mine valorile originare'", a spus el.

Expozitia "Revolutia romana. 30 de ani de libertate", de la Ateneul Romana, cuprinde fotografii din arhiva Agerpres, ce documenteaza evenimentele din decembrie 1989. Vernisajul a fost urmat de un concert sustinut de Orchestra si Corul Filarmonicii "George Enescu".