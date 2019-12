Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat duminica decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.

Potrivit legii, adoptate pe 11 decembrie de Camera Deputatilor, indemnizatia lunara pentru persoanele refugiate, stramutate in alta localitate sau care au facut parte din detasamentele de munca fortata, dar si pentru sotii celor care au fost deportati in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate a fost majorata la 350 de lei, conform unui proiect de hotarare.

Proiectul de lege, initiat de catre deputatul Silviu Vexler, modifica art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.

Silviu Vexler a aratat in cadrul dezbaterilor din plen ca proiectul reprezinta o "masura reparatorie", vizand acordarea unui sprijin pentru supravietuitorii Holocaustului.

"In perioada Holocaustului, intre 280.000-380.000 de evrei romani au fost arestati, deportati si, intr-un final, ucisi in masa, potrivit unui document oficial asumat de statul roman, Raportul Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului in Romania. In aceste cifre nu au fost inclusi cei care au reusit sa supravietuiasca, dar care au indurat aceleasi suferinte. Cu toate acestea, dupa toti anii care au trecut, memoria victimelor Holocaustului inca lupta cu nepasarea si indiferenta, lucru care poate fi vazut foarte usor prin tentativele de idealizare a miscarii legionare, gasirea de explicatii pentru actiunile criminale ale lui Ion Antonescu, rescrierea istoriei", a spus el.

Potrivit proiectului, persoanele care au fost refugiate, expulzate sau stramutate in alta localitate, cele care au facut parte din detasamentele de munca fortata sau cele care au fost evacuate din locuinta pe care o detineau vor avea dreptul la o indemnizatie lunara de 350 de lei pentru fiecare an de stramutare, de munca fortata sau de evacuare din propria locuinta. Anterior, indemnizatia lunara era de 300 de lei pentru fiecare an de stramutare, de munca fortata sau de evacuare.

Totodata, sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare va beneficia de o indemnizatie lunara de 350 de lei (majorata de la 250 de lei), daca ulterior nu s-a recasatorit. Aceeasi prevedere este valabila si pentru sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) si g) (deportat in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate; privat de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare; refugiat, expulzat sau stramutat in alta localitate; a facut parte din detasamentele de munca fortata; a fost supravietuitor al trenului mortii; a fost evacuat din locuinta pe care o detinea).

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat in sedinta din 21 octombrie, potrivit Agerpres.