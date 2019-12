Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca obiectivul sau fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura si functionala.

"Obiectivul meu fundamental este acela de a construi o tara prospera, sigura, un stat functional, cu institutii democratice consolidate, in care legea este egala pentru toti. O voce puternica in Europa si in lume, o tara care isi promoveaza valorile si identitatea si isi protejeaza resursele. Un stat in care Guvernul lucreaza cu responsabilitate in beneficiul tuturor cetatenilor, iar Parlamentul legifereaza bine si eficient. Altfel spus, Romania normala, proiectul in care se regasesc milioane de romani si fata de care si-au aratat de o maniera atat de categorica sustinerea", a spus Iohannis in plenul reunit al Parlamentului, unde a depus juramantul de investitura pentru al doilea mandat.

El a aratat ca principiul de la care va trebui sa se plece in acest amplu demers de transformare a Romaniei este ca statul, prin institutiile sale, se afla in slujba cetateanului.

"Este imperativa refacerea increderii oamenilor in autoritatile publice, a caror credibilitate a fost puternic zdruncinata. Dar acest lucru nu se poate realiza fara o evaluare serioasa si fara reasezarea, pe fundamente corecte, a administratiei publice. Toate institutiile statului vor trebui sa treaca printr-un riguros proces de modernizare pentru a raspunde cu adevarat nevoilor societatii si interesului general", a declarat Iohannis.

Seful statului a subliniat ca ramane un sustinator ferm al crearii unei culturi a integritatii functiei publice, la baza careia se afla un set de valori etice si principii imuabile. Seful statului a adaugat ca va continua sa sprijine fara rezerve lupta anticoruptie, aratand ca va folosi toate prerogativele constitutionale pentru ca independenta justitiei si domnia legii sa nu fie alterate.

"O justitie independenta este o conditie indispensabila a unei democratii veritabile, o garantie a respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale. Si in acest mandat voi continua sa actionez cu aceeasi hotarare pentru ca cetatenii sa isi consolideze increderea in stat", a afirmat Iohannis.

El a sustinut ca legislatia va trebui sa fie sistematizata si simplificata, printr-un proces de maxima responsabilitate, pentru a elimina "riscul ca Romania sa devina un stat blocat intr-un hatis si birocratic si legislativ imposibil de deslusit".

Iohannis a punctat ca isi doreste o legislatie coerenta si adecvata realitatii, usor de inteles si aplicat, "eliberata de orice forma nociva de populism".

Presedintele a mai spus ca este hotarat sa vada proiectul "Romania Educata" pus in practica, mentionand ca functionarea eficienta a marilor sisteme publice este esentiala.

"Venituri suficiente si sigure pentru pensionarii nostri, spitale si scoli curate si bine dotate, cu medici si dascali corect rasplatiti pentru munca lor, pe criterii de performanta, infrastructura moderna, toate acestea nu mai trebuie sa reprezinte exceptia, ci starea de normalitate in Romania. Pentru a asigura cresterea economica necesara sustinerii acestor sisteme publice, incurajarea mediului de afaceri si sprijinirea lui prin politici guvernamentale sanatoase sunt vitale", a sustinut Iohannis.

Seful statului a aratat ca va incuraja si mai mult dezvoltarea industriei auto, energiei si infrastructurii energetice, sectorului de tehnologie a informatiei si comunicatiilor, agriculturii.

"Romania normala este tara care isi protejeaza cetatenii. Voi asigura si pe mai departe indeplinirea acestui obiectiv, continuand angajamentele de succes ale politicii noastre externe si de securitate, bazate pe cei trei piloni: consolidarea rolului Romaniei in Uniunea Europeana si in NATO, precum si aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii", a afirmat Iohannis.

Acesta s-a declarat convins ca influenta si profilul international al Romaniei va creste, iar implicarea la nivelul Uniunii Europene in luarea unor decizii in beneficiul tuturor cetatenilor europeni va fi mult mai consistenta.

"Toate aceste linii majore de actiune creioneaza proiectul Romaniei normale. Stiu ce avem de facut si voi aduce alaturi de mine fortele politice autentic democratice pentru ca aceasta viziune sa devina realitatea de zi cu zi a fiecarui roman. Exista astazi premisele pentru ca si presedintele, si Parlamentul, si Guvernul sa lucreze temeinic in directia atingerii acelorasi obiective de tara. Este o sansa extraordinara pentru dezvoltarea reala a Romaniei, suntem datori sa nu o irosim! Sa raspundem, asadar, cu loialitate asteptarilor a milioane de romani!", a aratat seful statului, potrivit Agerpres.

Presedintele Iohannis a declarat ca isi asuma sa conduca munca de reconstructie a Romaniei si sa aduca alaturi toti factorii responsabili.