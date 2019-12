Fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan a fost audiata, vineri, mai mult de 6 ore la sediul DIICOT, in dosarul evenimentelor din 10 august 2018.



Dan sustine ca nu a fost implicata in mod direct in organizarea evenimentelor din 10 august din Piata Victoriei.

Aceasta a declarat ca a stat atat de mult la audieri pentru ca procurorii au fost interesati sa lamureasca ”multe aspecte”.

"Anchetatorii au fost interesati sa lamureasca foarte multe aspecte. In special, aspectele de interes au vizat rolul pe care l-a avut ministrul Afacerilor Interne, respectiv Carmen Dan in acea zi. In niciun caz un rol activ. Un rol de coordonare a actiunilor operative. Vreau sa precizez si vreau sa se retina ca ministrul, indiferent de culoarea politica, nu conduce misiunile operative, sens in care am si declarat si am incercat sa argumentez pozitionarea mea", a spus fostul ministru de Interne, potrivit stirileprotv.ro.

Intrebata de jurnalisti daca in timpul evenimentelor din 10 august 2018 a tinut legatura cu Liviu Dragnea, Carmen Dan a negat acest lucru.