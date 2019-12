Deputatul PNL Adriana Saftoiu sustine ca ii este rusine de ultimele decizii ale liberalilor.



"Imi este rusine.

Ne anulam decizii (in campanie, am declarat ca usile sunt ferecate pentru membri PSD, dar, dupa campanie, au devenit membri PNL), votam impotriva propriilor convingeri (vezi alocatia pentru copii), ne pregatim sa sesizam la CCR legile noastre (reducerea TVA de la 19% la 16% ,la produse alimentare de la 8 la 5) spunand 'Hei, noi, PNL in opozitie am facut legi neconstitutionale', acceptam ca ministri respinsi de comisiile parlamentare (intr-o tara in care se spune ca Parlamentul reprezinta vointa poporului si nu Guvernul) sa ramana ministri, creand un precedent periculos, acceptam asumarea pe buget, un precedent si mai periculos, votam incriminarea 'drogurilor' intr-un mod total aberant...e cel mai mare haos parlamentar pe care l-am vazut si asta pentru ca nu mai gandim, ci ne supunem.

Imi doresc din toata inima sa fie sfarsitul unui asemenea mod de a face politica. Sa te supui doar ca sa iti mai asiguri un loc pe liste?! Vai de asa viitor", a scris Adriana Saftoiu pe Facebook.