Biroul National al USR, intrunit miercuri seara, a decis excluderea Claudiei Postelnicescu din partid, pe motiv ca aceasta "a facut zeci de acuzatii neprobate, atacuri la persoana, calomnii, atat pe grupurile interne, cat si pe profilul public", iar unele postari au fost ulterior preluate si de presa.



Biroul National al USR, intrunit intr-o sedinta care a durat mai multe ore, a avut pe ordinea de zi "si analiza sesizarilor ramase restante de la sedinta de saptamana trecuta a Biroului National".

In privinta sesizarilor, membrii BN au decis suspendarea pentru trei luni a lui Ciprian Lupas, "pentru ca a distribuit informatii false, calomniatoare, preluate ulterior de presa", si suspendarea pentru un an a lui Visinel Balan, "pentru ca a facut acuzatii de frauda la votul electronic pentru alegerea presedintelui USR, acuzatii care nu au fost niciodata probate", potrivit Agerpres.

"De asemenea, Visinel Balan a facut acuzatii de grup infractional in jurul presedintelui USR, acuzatii neprobate. Toate aceste acuzatii au fost preluate ulterior de site-uri de presa sau pagini de Facebook. De asemenea, din pozitia de membru BJ Giurgiu a jignit in mod repetat colegii", a motivat USR.

Totodata, cnducerea USR a mai decis suspendarea pentru sase luni a lui Daniel Giurca, iar Cosmin Stoienoiu a fost suspendat un an, acuzati ca "au sters fisiere cu informatii confidentiale din baza de date a partidului", fiind vorba de minutele sedintelor Biroului National in care erau consemnate toate deciziile.

Sanctiunile au fost aplicate in baza articolului 13 din statutul USR care prevede obligatiile membrilor, a mentionat USR.

"Da. Prostie fudula, aroganta. Ii excludem si sanctionam pe cei care ne arata mediocritatea si prostia si clamam interesul partidului cand de facto prostia e individuala, pe persoana fizica", a reactionat pe Facebook Claudia Postelnicescu.

In postarea anterioara, pentru care primit sanctiunea, ea arata ca iubeste valorile formatiunii, dar lupta sa este "cu impostorii care l-au confiscat pe grup organizat si doar in scopul propasirii personale. Nu sunt singura in aceasta lupta. Ea se duce de peste un an in multe filiale si e crancena. Oamenii noi s-au dovedit a fi fara insusiri si atunci ii vaneaza pe cei care le au din plin. Barna nu este decat un pion pe tabla de sah a altcuiva. Din acest motiv trebuie sa plece", a sustinut aceasta.