Premierul Ludovic Orban sustine ca Guvernul nu va pune in practica acte normative care sunt science fiction si care nu au legatura cu realitatea economica.



"Guvernul va executa bugetul asa cum l-am prezentat Parlamentului si cum va rezulta in urma angajarii raspunderii. Vom tine ferm carma, sigur ca ne asteptam, pentru ca e un an electoral in care formatiunile politice brusc devin generoase cu diferitele categorii de cetateni (...)

Nu vom pune in practica acte normative care sunt science fiction si care nu au legatura cu realitatea economica a Romaniei, pentru ca riscam sa aruncam Romania in aer. Nu putem accepta aceasta iresponsabilitate, acest fel demagogic, bascalios in care fac politica unii care nu inteleg ca Romania in momentul de fata se afla intr-un punct critic in care nu ne mai putem permite niciun fel de astfel de jocuri politicianiste", a spus seful Executivului intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati, potrivit News.ro.