Premierul Ludovic Orban sustine ca proiectul PSD de crestere a alocatiilor a fost facut fara un studiu de impact si fara sa tina cont "de situatia in care se gaseste astazi Romania".



"Deocamdata este un vot, pana intra legea in vigoare mai sunt proceduri constitutionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati, potrivit News.ro. Premierul a acuzat fosta guvernare a PSD ca a lasat vistieria tarii goala.

Potrivit lui Orban, propunerea social-democratilor privind majorarea alocatiilor a fost facuta intr-un moment care nu poate fi comparat cu cel in care PNL a propus acelasi lucru.

"Noi cand am propus majorarea alocatiilor pentru copii am facut acest lucru pentru ca nu mai fusesera majorate din 2015. Era o majorare pentru care existau resurse financiare la bugetul statului. Este clar ca PSD a venit cu un proiect fara niciun fel de studiu de impact (...) si a reusit sa obtina votul pentru acest proiect fara sa tina cont de situatia in care se gaseste astazi Romania", a spus el.

Totodata, seful Executivului a subliniat ca isi doreste "cresterea alocatiilor, dar aceasta sa fie sustenabila".

"Ne dorim cresterea alocatiilor, dar aceasta sa fie sustenabila, pentru ca daca o facem altfel, orice crestere de venit, de salariu, a pensiilor, duce la inflatie si la erodarea puterii de cumparare si cresterea nu se face decat pe hartie fara ca oamenii sa poata sa cumpere mai mult din banii pe care-i primesc in plus”, a explicat Ludovic Orban.