Eugen Teodorovici critica Guvernul "kamikaze", sustinand ca acesta "serveste o singura cauza, pe cea a comandantului sau, in niciun caz pe cea a romanilor".

"Guvernul meu s-a metamorfozat, pas cu pas, in guvernul de tranzitie si guvernul kamikaze. Atata timp cat pilot si copilot de sacrificiu sunt Orban si Citu, restul echipajului nici nu mai conteaza. Comanda la sol este asigurata de comandantul suprem care vrea sa arunce nitel Romania in aer, doar cat sa redecoreze in galben intens harta tarii si a Parlamentului.

Guvernul kamikaze serveste o singura cauza, pe cea a comandantului sau, in niciun caz pe cea a romanilor!!!

Guvernul kamikaze isi permite, cu maxima lipsa de responsabilitate, sa isi asume raspunderea pentru orice si in pofida tuturor regulilor si cutumelor democratiei, fie aceasta si de numai 30 de ani.

Cand nu mai conteaza modul in care bugetul unui stat european este aprobat, cand se elimina dezbaterea parlamentara ori opinia partenerilor economici si sociali pe o tema de importanta majora, cand o motiune de cenzura nu mai reprezinta nimic ori cand nu mai exista respect pentru legea fundamentala a statului, ce mai conteaza, stimati cetateni romani si europeni?", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.