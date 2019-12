Lectura sub un minut

Liviu Pop, fostul ministru al Educatiei, il critica pe premierul Ludovic Orban, dupa ce acesta a declarat ca Guvernul ar putea avea de ales intre a plati alocatiile marite, sau pensiile marite.

"Trebuie sa atentionez incompetenta in declaratii. Domnul premier sufera de analfabetism functional guvernamental. Alocatiile au fost marite la inceput de an, pe o propunere a PSD. Nu are nicio legatura bugetul de pensii cu bugetul de stat. Alocatiile pentru copii se aloca din bugetul de stat, pensiile se dau din bugetul asigurarilor sociale. Este aceeasi demagogie ieftina pe care PNL a folosit-o. Daca nu sunt capabili, sa isi dea demisia. Sper ca presedintele Iohannis sa nu trimita la CCR legea prin care se dubleaza alocatiile copiilor", a declarat Liviu Pop, potrivit antena3.ro.