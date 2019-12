Premierul Ludovic Orban sustine ca parlamentarii PNL care au lipsit de la votul din Camera Deputatilor, privind alocatiile, nu mai au nicio sansa sa obtina un mandat la alegerile viitoare.



"Au lipsit 11 parlamentari ai PNL, din care patru au lipsit motivat. (...) Ceilalti sapte au lipsit nemotivat. Eu am spus foarte clar ca orice parlamentar care odata cu preluarea guvernarii nu intelege ca este nevoie de fiecare om in Parlamentul Romaniei, practic nu va mai avea nicio sansa sa obtina un mandat la alegerile viitoare. Pe de alta parte au existat si mici defectiuni in Coalitie. (...) Au fost o suma de factori care au impiedicat retrimiterea la comisii.

Si in conditiile retrimiterii la comisie, probabil ca s-ar fi ajuns la un astfel de vot, dupa parerea mea lipsit de responsabilitate si care reflecta maniera total, cum sa spun, lipsita de logica si de bun simt fata de realitate. Stim foarte clar ca suntem dupa un an 2019 in care politicile guvernamentale ale PSD au facut praf bugetul Romaniei, au general cheltuieli si o risipa de neimaginat, au creat grave disfunctionalitati in economie, iar anul care vine, 2020, este anul in care Romania trebuie sa dea un semnal ferm ca se angajeaza sa lupte cu toate dezechilibrele economice care risca sa afecteze evolutia pe termen lung a economiei romanesti. In conditiile astea, cand stii foarte bine ca bugetul a fost construit in niste constrangeri inimaginabile, cu toate astea, cu toate constrangerile pe care le-am avut, am reusit sa construim un buget realist", a spus seful Executivului la Digi24, citat de dcnews.ro.