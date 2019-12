"Astazi am obtinut o victorie imensa pentru antreprenorii din Romania. Am eliminat din birocratia pentru infiintarea de firme'', a anuntat Claudiu Nasui, deputat USR.



”Astazi am obtinut o victorie imensa pentru antreprenorii din Romania. Am eliminat din birocratia pentru infiintarea de firme. Primul proiect de lege scris impreuna cu Cristina Pruna, tocmai a fost votat si a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu Nasui pe contul sau de Facebook.

Proiectul elimina doua din hartiile inutile din procesul inregistrarii sediului social, elimina acordul vecinilor pentru a avea sediu social intr-un apartament in care nu se desfasoara activitate comerciala si limitarea romanilor de a avea o singura firma in care sa fie actionari unici, potrivit Hotnews.

"Mai tineti minte cand vorbeam despre proiectul de debirocratizare a procesului de infiintare de firme noi?

A trecut de camera deputatilor si se duce direct spre promulgare!

Proiectul face debirocratizare pura. Ce am reusit sa schimbam concret?

1) Am eliminat doua din hartiile inutile din procesul inregistrarii sediului social.

2) Am eliminat acordul vecinilor pentru a avea sediu social intr-un apartament in care nu se desfasoara activitate comerciala. Acest lucru ii ajuta si pe cei cu profesii liberale, care au doar nevoie de o adresa de corespondenta oficiala ca sa poata munci „la alb”.

3) Am eliminat limitarea romanilor de a avea o singura firma in care sa fie actionari unici. Si, implicit, toata hartogaria la care sunt supusi in momentul in care trebuie sa mai infiinteze o firma si adaugau fie alta firma in actionariat, fie o ruda cu 0,001% din actiuni.

4) Elimina limitarea de a avea o singura firma per camera, lucru care a afectat piata imobiliara. Stiti atunci cand, inainte sa inchiriem un apartament, eram intrebati de proprietar daca vrem sa facem sediu social acolo? Ne intreba asta pentru ca este un cosmar care dureaza 3 ani, daca il facem, sa il scoata de acolo.

De cele mai multe ori, ce poate face statul pentru a ajuta antreprenorii este sa se dea la o parte. Birocratia inutila descurajaza antreprenoriatul si mediul privat, cel care plateste, pana la urma, pentru toate cheltuielile statului.

Toate aceste masuri sunt o normalitate in alte tari civilizate din Uniunea Europeana. In Anglia, de exemplu, poti deschide o firma in doua ore. De ce trebuie noi sa fim mereu cei in care firmele functioneaza cel mai greu? Nu e niciun motiv", a scris deputatul USR pe Facebook.